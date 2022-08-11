«Манчестер Сити» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Геррейру

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Рафаэлю Геррейру, сообщает Sky Sports.

Английский клуб хочет усилить позицию левого крайнего защитника и рассматривает 28-летнего португальца как один из вариантов на трансферном рынке. Также «горожане» интересуются футболистом «Штутгарта» Борной Сосой, который тоже может закрыть эту позицию.

В нынешнем сезоне Геррейру сделал 1 результативную передачу в 2 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.