Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано сравнил нападающих Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Роналду — феномен, а Месси — гений, — приводит слова Вальдано TyC Sports. — Кажется, что у Криштиану более низкое звание, чем у Лионеля, но будьте осторожны, потому что иногда у феномена больше достоинств, чем у гения. Гений рождается, а феномен развивается. Роналду даже сделал себе новое тело. В том, что он сделал, есть много его заслуг, и он забрал у Месси несколько «Золотых мячей».

Напомним, что 37-летний португалец выигрывал «Золотой мяч» пять раз, а 35-летний аргентинец — семь.