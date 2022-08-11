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Вальдано: «Роналду — феномен, а Месси — гений. Но иногда у феномена больше достоинств, чем у гения»

Бывший гендиректор «Реала» Вальдано сравнил Роналду и Месси
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано сравнил нападающих Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Роналду — феномен, а Месси — гений, — приводит слова Вальдано TyC Sports. — Кажется, что у Криштиану более низкое звание, чем у Лионеля, но будьте осторожны, потому что иногда у феномена больше достоинств, чем у гения. Гений рождается, а феномен развивается. Роналду даже сделал себе новое тело. В том, что он сделал, есть много его заслуг, и он забрал у Месси несколько «Золотых мячей».

Напомним, что 37-летний португалец выигрывал «Золотой мяч» пять раз, а 35-летний аргентинец — семь.

Источник: https://www.tycsports.com/libero/jorge-valdano-comparo-lionel-messi-cristiano-ronaldo-id455382.html
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хорхе Вальдано
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 - : -
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