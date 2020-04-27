«Арсенал» заинтересован в приобретении Дембеле у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть команду, сообщает Sport.es. «Арсенал» запросил информацию об игроке.

«Барселона» в ближайшее трансферное окно собирается продать ряд игроков. 22-летний француз — один из источников дохода.

Дембеле из-за травм пропустил большую часть сезонеа-2019/20. Он провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.