«Арсенал» заинтересован в приглашении главного тренера «Бордо»

Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза может возглавить «Арсенал», сообщает L'equipe. В этом случае лондонцы должны будут выплатить порядка 2-3 миллионов евро французскому клубу. Контракт специалиста действует до 2022 года. Ранее интерес к нему проявлял «Милан».

Соуза — не единственный кандидат. Также «канониры» изучают вариант с приглашением Марселино. Временно исполняет обязанности главного тренера Фредрик Юнгберг.

«Арсенал» на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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