Холанн включил Месси и Роналду в команду мечты для игры в формате «пять на пять»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн перечислил имена футболистов, которых включил бы в команду своей мечты для игры в футбол 5х5.

«Я бы хотел увидеть в команде Роналдиньо, Месси, Криштиану. Мальдини должен там быть, чтобы обороняться. Еще нужен вратарь, да? Мне нравится идея с Эдерсоном, потому что таких матчах, он бы забивал по 15 голов. Но возьмем на ворота Касильяса», — цитирует Холанна Mirror.

23-летний норвежец с 2022 года выступает за «Манчестер Сити». Вместе с горожанами он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне Холанн провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 19 голами и 6 результативными передачами.