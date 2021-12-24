«Арсенал» ввел новые правила для своих игроков из-за вспышки коронавируса
08:13
В «Арсенале» введены новые строгие антикоронавирусные правила на время напряженного графика праздничных матчей АПЛ, сообщает Mirror.
По данным источника, руководство клуба запретило футболистам канониров посещать оживленные рестораны и переполненные общественные места.
В Англии стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Ранее были отменены ряд матчей АПЛ из-за вспышки вируса среди футболистов.
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