Артета высказался о ситуации с отстранением Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об отстранении нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с командой

«Не пытаюсь быть диктатором. Я просто прошу уважения и верности. Это все, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно паковать чемоданы и уходить!» — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Ранее нападающий лишился капитанской повязки в «Арсенале» из-за нарушения дисциплины.

В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.