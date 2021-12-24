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Артета высказался о ситуации с отстранением Обамеянга

08:02
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об отстранении нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с командой

«Не пытаюсь быть диктатором. Я просто прошу уважения и верности. Это все, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно паковать чемоданы и уходить!» — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Ранее нападающий лишился капитанской повязки в «Арсенале» из-за нарушения дисциплины.

В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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