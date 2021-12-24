Рангник высказался о появлении психолога в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о появлении в команде спортивного психолога Саши Лензе.

«Я не был удивлен тем, что такого специалиста не было в «МЮ», в Германии тоже бывали клубы, не сотрудничающие с психологами. Но это же логично – иметь такого специалиста.

Игрокам надо помочь думать правильно и не думать неправильно. Мозг должен помогать телу играть на самом высоком уровне, и это поможет развиваться», – цитирует Рангника Sky Sports.

Специалист также вспомнил о случае в Германии: голкипер национальной сборной Роберт Энке покончил с собой. Рангник подчеркнул, что психолог должен быть в каждой команде.