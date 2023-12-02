«Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу 2 декабря, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Вулверхэмптон» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 13-ти туров английской премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала 30 очков и возглавляет турнирную таблицу. Волки с 15-ю баллами располагаются на 12-й строчке.

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