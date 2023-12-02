Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» уже чувствует приближение к четверке лучших»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды на матч 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

«Это очень хорошая команда, с очень хорошим менталитетом, поэтому нам нужно играть изо всех сил, чтобы заработать там очки. Мы находимся в отличном положении, на хорошей позиции в таблице и чувствуем приближение к четверке лучших, нам нужно туда добраться. Нужно выигрывать большие игры. Это будет непросто. Мы знаем, что они будут настроены против нас, но мы должны быть готовы к этому и делать даже больше», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Игра между командами пройдет 2 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

На данный момент «красные дьяволы» с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» располагается на строчку ниже (23).