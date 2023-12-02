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Сегодня, 14:06

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» уже чувствует приближение к четверке лучших»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды на матч 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

«Это очень хорошая команда, с очень хорошим менталитетом, поэтому нам нужно играть изо всех сил, чтобы заработать там очки. Мы находимся в отличном положении, на хорошей позиции в таблице и чувствуем приближение к четверке лучших, нам нужно туда добраться. Нужно выигрывать большие игры. Это будет непросто. Мы знаем, что они будут настроены против нас, но мы должны быть готовы к этому и делать даже больше», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Игра между командами пройдет 2 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

На данный момент «красные дьяволы» с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» располагается на строчку ниже (23).

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/erik-ten-hag-says-man-utd-can-smell-top-four-in-club-media-interview
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Манчестер Сити» готов отдать Филлипса в аренду «Ньюкаслу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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