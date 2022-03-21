«Арсенал» ведет переговоры о новом контракте с форвардом Сака

«Арсенал» начал переговоры с нападающим Букайо Сака по поводу нового контракта, сообщает The Athletic.

20-летний игрок связан контрактом до 2024 года, если учесть опцию продления на 12 месяцев, но «гунеры» готовы уже сейчас предложить повышение зарплаты и продление соглашения.

В сезоне-2021/22 Сака сыграл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.