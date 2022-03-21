«Ливерпуль» готов вступить в борьбу за Левандовски

«Ливерпуль» готовится присоединиться к «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за нападающего «Баварии» Робертом Левандовски.

Как сообщает Fichajes, польский нападающий, который ранее работал с Юргеном Клоппом в «Боруссии», может воссоединиться с немецким тренером на «Энфилде» в следующем сезоне.

Контракт 33-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах и забил 45 голов.