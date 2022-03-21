«У меня было 16 операций и шурупы в бедрах. Это часть игры». Джеррард — о жалобах Сака на физические контакты

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отреагировал на жалобы полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Сака обращал внимание судьи матча на якобы чрезмерную грубость со стороны игроков лондонского клуба.

«У меня сейчас шурупы в бедрах. У меня было около 16 операций. Я не могу ходить в спортзал. И это все из-за того, что я зарабатываю на жизнь английским футболом. Он научится и научится быстро.

Это часть игры. Это не бесконтактный вид спорта: здесь разрешены подкаты и физический контакт. Сака — хороший игрок, выдающийся талант. Мне он нравится, но он не может жаловаться на это. Это часть игры», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

Матч закончился победой «Арсенала» со счетом 1:0. Команда из северного Лондона набрала 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 36 очков и девятая строчка.