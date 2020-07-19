«Арсенал» в рекордный 21-й раз сыграет в финале Кубка Англии

«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии обыграл «Манчестер Сити» — 2:0. В финал Кубка «канониры» вышли в рекордный 21-й раз. Их результат может повторить «Манчестер Юнайтед», который в полуфинале встретится с «Челси».

«Арсенал» является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии — лондонская команда выигрывала турнир 13 раз.

Дубль в прошедшей встрече оформил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил по голу в каждом из таймов.