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«Арсенал» в 16-й раз стал обладателем Суперкубка Англии и обошел по этому показателю «Ливерпуль»

21:23

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. — 5:4) и в 16-й раз стал обладателем трофея. Этот результат позволил «канонирам» обойти мерсисайдцев и выйти на чистое второе место по количеству завоеванных Суперкубков. Рекордсменом турнира является «Манчестер Юнайтед», который брал трофей 21 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Самые титулованные команды в истории Суперкубка Англии

Клуб

Матчи

Титулы

Манчестер Юнайтед

31

21

Арсенал

23

16

Ливерпуль

26

15

Эвертон

11

9

Тоттенхэм

12

7

Манчестер Сити

12

6

Вулверхэмптон

7

4

Челси

13

4

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