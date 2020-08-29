«Арсенал» в 16-й раз стал обладателем Суперкубка Англии и обошел по этому показателю «Ливерпуль»
21:23
«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. — 5:4) и в 16-й раз стал обладателем трофея. Этот результат позволил «канонирам» обойти мерсисайдцев и выйти на чистое второе место по количеству завоеванных Суперкубков. Рекордсменом турнира является «Манчестер Юнайтед», который брал трофей 21 раз. (Денис Аль-Юсифи)
Самые титулованные команды в истории Суперкубка Англии
|
Клуб
|
Матчи
|
Титулы
|
Манчестер Юнайтед
|
31
|
21
|
Арсенал
|
23
|
16
|
Ливерпуль
|
26
|
15
|
Эвертон
|
11
|
9
|
Тоттенхэм
|
12
|
7
|
Манчестер Сити
|
12
|
6
|
Вулверхэмптон
|
7
|
4
|
Челси
|
13
|
4