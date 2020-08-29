«Арсенал» в 16-й раз стал обладателем Суперкубка Англии и обошел по этому показателю «Ливерпуль»

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. — 5:4) и в 16-й раз стал обладателем трофея. Этот результат позволил «канонирам» обойти мерсисайдцев и выйти на чистое второе место по количеству завоеванных Суперкубков. Рекордсменом турнира является «Манчестер Юнайтед», который брал трофей 21 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Самые титулованные команды в истории Суперкубка Англии