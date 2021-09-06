«Арсенал» согласовал условия контракта с Конте
13:55
Итальянский тренер Антонио Конте может заменить Микеля Артету в «Арсенале», сообщает The Sun.
По информации СМИ, клуб уже согласовал с Конте условия контракта. Отмечается, что Артету уволят, если он не выиграет ближайшие три матча.
В сезоне-2021/22 «Арсенал» еще не смог набрать ни одного очка.
Конте в минувшем сезоне возглавлял «Интер». Он привел команду к чемпионскому титулу в серии А.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/16061920/arsenal-news-arteta-conte-manager-sacked/
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