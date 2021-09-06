«Арсенал» согласовал условия контракта с Конте

Итальянский тренер Антонио Конте может заменить Микеля Артету в «Арсенале», сообщает The Sun.

По информации СМИ, клуб уже согласовал с Конте условия контракта. Отмечается, что Артету уволят, если он не выиграет ближайшие три матча.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» еще не смог набрать ни одного очка.

Конте в минувшем сезоне возглавлял «Интер». Он привел команду к чемпионскому титулу в серии А.