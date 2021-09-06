Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста, против которого ему довелось играть

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» Был час ночи. Мы сидели на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».

Пришло время большого вопроса. «Месси», — ответил он решительно. «Правда?» — спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника. Роналду подтвердил: «Он лучший из тех, против кого я играл. Но, Пирс, ты задаешь мне неправильный вопрос». Я спросил: «Хорошо, а какой правильный?» Криштиану сказал: «Ты должен спросить, кто лучший футболист». «Думаю, я знаю ответ», — ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», — написал Морган в своей колонке в Daily Mail.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года 36-летний португалец, ранее игравший за «Реал» и «Ювентус», вернулся в английский клуб.