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Игроки «Тоттенхэма» недовольны присутствием Паратичи на скамейке

22:05
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Игроки «Тоттенхэма» недовольны тем, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится на скамейке команды во время матчей, сообщает Daily Mail.

Паратичи, приступивший к исполнению своих обязанностей минувшим летом, настолько вжился в новую роль, что его постоянное присутствие «стало казаться назойливым».

Паратичи и директор технического перфоманса Стив Хитчен не просто сидели рядом с запасными во время обоих домашних матчей «шпор» в этом сезоне английской премьер-лиги, но также активно проявляли эмоции, прикрикивая на рефери и игроков.

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Иван Шитик все материалы автора

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