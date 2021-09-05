Игроки «Тоттенхэма» недовольны присутствием Паратичи на скамейке

Игроки «Тоттенхэма» недовольны тем, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится на скамейке команды во время матчей, сообщает Daily Mail.

Паратичи, приступивший к исполнению своих обязанностей минувшим летом, настолько вжился в новую роль, что его постоянное присутствие «стало казаться назойливым».

Паратичи и директор технического перфоманса Стив Хитчен не просто сидели рядом с запасными во время обоих домашних матчей «шпор» в этом сезоне английской премьер-лиги, но также активно проявляли эмоции, прикрикивая на рефери и игроков.