Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:45

«Арсенал» продлил контракт с Артетой до 2025 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Микель Артета.
Фото AFP

«Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой.

Новое соглашение с 40-летним испанцем действует до конца июня 2025 года.

«Я просто счастлив. Мы хотим поднять команду на следующий уровень и конкурировать с топ-клубами. Чтобы это сделать, мы должны играть в Лиге чемпионов. Мы должны помочь команде эволюционировать, помочь нашим игрокам становиться лучше, находить лучших талантов и лучших людей, чтобы двигать «Арсенал» вперед», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии и Суперкубок Англии. «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2021/22 с 63 очками в 34 матчах.

Также «канониры» продлили контракт с главным тренером женской команды Йонасом Эльдеваллем до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.arsenal.com/news/congratulations-mikel-and-jonas
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пети раскритиковал Гвардиолу: «Он настолько одержим своими принципами игры, что не дает игрокам свободы на поле»

Лиссабонский «Спортинг» выкупит арендованного у «Манчестер Сити» защитника Порро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости