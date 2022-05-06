«Арсенал» продлил контракт с Артетой до 2025 года

«Арсенал» объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой.

Новое соглашение с 40-летним испанцем действует до конца июня 2025 года.

«Я просто счастлив. Мы хотим поднять команду на следующий уровень и конкурировать с топ-клубами. Чтобы это сделать, мы должны играть в Лиге чемпионов. Мы должны помочь команде эволюционировать, помочь нашим игрокам становиться лучше, находить лучших талантов и лучших людей, чтобы двигать «Арсенал» вперед», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии и Суперкубок Англии. «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2021/22 с 63 очками в 34 матчах.

Также «канониры» продлили контракт с главным тренером женской команды Йонасом Эльдеваллем до конца сезона-2023/24.