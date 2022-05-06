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Сегодня, 09:34

Пети раскритиковал Гвардиолу: «Он настолько одержим своими принципами игры, что не дает игрокам свободы на поле»

Эммануэль Пети назвал причины неудач Гвардиолы в решающих матчах
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети назвал проблему главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в решающих матчах Лиги чемпионов.

«На европейской арене мы видим, что у игровых принципов Гвардиолы есть определенные ограничения. Проблема не в хорошей игре или наличии денег, она психологическая. Посмотрите, как они каждый раз выбывают из Лиги чемпионов. Гвардиола не может найти лекарство», — приводит слова Пети RMC Sport.

Специалист считает, что Гвардиола слишком одержим своими принципами игры.

«Он настолько одержим своими принципами игры, что забывает о том, что свобода игроков на поле тоже важна. Он хочет, чтобы люди говорили, что он великолепен. И Пеп прекрасен. Но нужно давать игрокам свободу, а Гвардиола не может этого делать», — добавил Пети.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов сливочные сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/manchester-city-la-charge-de-petit-contre-guardiola-apres-l-elimination-face-au-real_AV-202205050597.html
Хосеп Гвардиола
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» наблюдают за голкипером «Эвертона» Пикфордом
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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