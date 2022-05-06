Пети раскритиковал Гвардиолу: «Он настолько одержим своими принципами игры, что не дает игрокам свободы на поле»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети назвал проблему главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в решающих матчах Лиги чемпионов.

«На европейской арене мы видим, что у игровых принципов Гвардиолы есть определенные ограничения. Проблема не в хорошей игре или наличии денег, она психологическая. Посмотрите, как они каждый раз выбывают из Лиги чемпионов. Гвардиола не может найти лекарство», — приводит слова Пети RMC Sport.

Специалист считает, что Гвардиола слишком одержим своими принципами игры.

«Он настолько одержим своими принципами игры, что забывает о том, что свобода игроков на поле тоже важна. Он хочет, чтобы люди говорили, что он великолепен. И Пеп прекрасен. Но нужно давать игрокам свободу, а Гвардиола не может этого делать», — добавил Пети.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов сливочные сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).