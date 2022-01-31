«Арсенал» подписал защитника из МЛС

Клуб МЛС «Колорадо Рэпидc» на своем официальном сайте объявил, что достиг соглашения о переходе в лондонский «Арсенал» защитника Остона Трасти.

23-летний американец продолжит выступать за «Рэпидс» до лета 2022 года, после чего отправится в клуб английской премьер-лиги.

В прошлом сезоне Остон Трасти провел за «Колорадо» 34 матча, в которых забил один гол.