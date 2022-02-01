«Ливерпуль» не успел оформить переход Карвалью из «Фулхэма»

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью не перейдет в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 19-летний англичанин португальского происхождения успешно прошел медосмотр перед переходом в ливерпульскую команду, однако оба клуба не успели оформить трансфер до дедлайна.

В текущем сезоне Карвалью провел 19 матчей в чемпионшипе, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.