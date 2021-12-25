«Арсенал» определился с возможной заменой Обамеянга
«Арсенал» ищет подходящую замену нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Marca. Футболист в скором времени может покинуть команду.
Канониры рассматривают кандидатуры нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, игрока «Фиорентины» Душана Влаховича и форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири.
Основной претендент на покупку — 24-летний игрок испанского клуба, цена на которого больше всего подходит «Арсеналу». Его контракт с «Севильей» истекает в 2025 года. Трансферная стоимость — 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю