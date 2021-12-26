Грилиш: «Ценник в 100 млн фунтов означает, что когда у тебя засушливый период, люди спрашивают, стоишь ли ты этих денег»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями от выступления за клуб.
«Ценник в 100 миллионов фунтов означает, что когда у тебя засушливый период, люди спрашивают, стоишь ли ты этих денег. «Где его голы, где его результативные передачи»? Я понимаю это, но я должен рассматривать как привилегию то, что клуб хотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить голами и трофеями.
Игра в Лиге чемпионов полностью отличается от матчей премьер-лиги — я никогда раньше не играл в еврокубках и очень этого хотел. Слышать гимн Лиги чемпионов невероятно, он заставляет ущипнуть себя — вдруг это сон. Это один из трофеев, который игроки «Сити» действительно хотят выиграть", — приводит слова Грилиша Sky Sports.
26-летний англичанин перешел в «Ман Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 млн евро. В текущем сезоне Грилиш провел 20 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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