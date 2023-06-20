«Арсенал» может установить свой трансферный рекорд ради подписания Райса

«Арсенал» готов сделать «Вест Хэму» улучшенное предложение по полузащитнику команды Деклану Райсу, сообщает The Independent.

По информации источника, «Арсенал» готов предложить «молотобойцам» 90 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего англичанина.

Действующий трансферный рекорд «канониров» составляет 72 миллиона фунтов — столько клуб в 2019 году заплатил за Николя Пепе «Лиллю».

В прошедшем сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.