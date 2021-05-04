«Арсенал» может продать голкипера Лено
21:10
«Арсенал» может продать голкипера Бернда Лено по окончании сезона, сообщает Football London. У вратаря остается 2 года по контракту с «канонирами». Стороны пока не ведут переговоры о продлении соглашения.
«Пушкари» могут выставить немца на трансфер летом, чтобы не потерять его через год бесплатно. Сам игрок ранее не стал исключать, что может покинуть лондонский клуб по окончании сезона.
В нынешней кампании 29-летний голкипер сыграл 44 матча во всех турнирах, 13 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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