С 1 июля болельщики «Челси» будут присутствовать на заседаниях правления клуба
«Челси» на официальном сайте выступил с заявлением о том, что с 1 июля болельщики будут присутствовать на заседаниях правления клуба.
Клуб проконсультируется с несколькими группами фанатов, чтобы обсудить процесс выбора представителей. Три человека, прошедшие отбор, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы учесть мнение болельщиков в процессе принятия важных решений.
Болельщики должны будут заключить соглашение о конфиденциальности. Они не будут иметь права голоса и не будут участвовать в каких-либо собраниях, касающихся игроков, персонала или академии. Встречи надо будет посещать примерно четыре раза в год, а при необходимости и больше.
Если они успешно завершат год, то получат право выбрать зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию для получения взноса в размере 2500 фунтов от клуба.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/news/2021/05/04/chelsea-introduces-supporter-presence-at-board-meetings
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