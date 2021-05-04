С 1 июля болельщики «Челси» будут присутствовать на заседаниях правления клуба

«Челси» на официальном сайте выступил с заявлением о том, что с 1 июля болельщики будут присутствовать на заседаниях правления клуба.

Клуб проконсультируется с несколькими группами фанатов, чтобы обсудить процесс выбора представителей. Три человека, прошедшие отбор, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы учесть мнение болельщиков в процессе принятия важных решений.

Болельщики должны будут заключить соглашение о конфиденциальности. Они не будут иметь права голоса и не будут участвовать в каких-либо собраниях, касающихся игроков, персонала или академии. Встречи надо будет посещать примерно четыре раза в год, а при необходимости и больше.

Если они успешно завершат год, то получат право выбрать зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию для получения взноса в размере 2500 фунтов от клуба.