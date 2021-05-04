На Сарри претендуют два английских клуба

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Арсенала», сообщает Football Italia.

«Шпоры» уже ведут переговоры со специалистом. «Канониры» рассматривают итальянца на тот случай, если решат расстаться с Микелем Артетой. Будущее испанца в Лондоне оказалось под вопросом.

Ранее сообщалось, что Сарри близок к назначению в «Рому». Однако римляне 4 мая объявили о назначении Жозе Моуринью, которого итальянец может сменить в «Тоттенхэме».