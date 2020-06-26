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«Арсенал» интересуется Данилу Перейрой

15:58
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«Арсенал» претендует на полузащитника «Порту» Данилу Перейру, сообщает Goal.com со ссылкой на ESPN.

По информации источника, руководство португальского клуба готово пойти на уступки и согласиться отпустить 28-летнего португальца за треть суммы отступных, прописанных в контракте игрока. Отступные за Перейру составляют 60 миллионов евро, соответственно, «Порту» готов вести переговори при предложении от 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Перейра провел за «Порту» 33 матча, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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