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«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы

18:47
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«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).

«Арсенал»: Лено — Бельерин, Холдинг, Мари, Тирни — Эль-Ненни, Джака, Пепе, Эдегор, Сака — Обамеянг

Запасные: Райан, Соареш, Габриэль, Луиз, Себальос, Смит-Роу, Виллиан, Мартинелли, Ляказетт.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Силва — Марез, Де Брейне, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Уокер, Ляпорт, Менди, Родри, Фоден, Жезус, Агуэро, Торрес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Арсенал — Манчестер Сити

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