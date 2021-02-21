«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы
«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).
«Арсенал»: Лено — Бельерин, Холдинг, Мари, Тирни — Эль-Ненни, Джака, Пепе, Эдегор, Сака — Обамеянг
Запасные: Райан, Соареш, Габриэль, Луиз, Себальос, Смит-Роу, Виллиан, Мартинелли, Ляказетт.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Силва — Марез, Де Брейне, Стерлинг.
Запасные: Стеффен, Уокер, Ляпорт, Менди, Родри, Фоден, Жезус, Агуэро, Торрес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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