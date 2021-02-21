«Лестер» обыграл в гостях «Астон Виллу» и вышел на чистое второе место в АПЛ

«Лестер» победил «Астон Виллу» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Лисы» вышли на чистое второе место, обогнав на 3 очка «Манчестер Юнайтед», который провел на 1 игру меньше.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

«Астон Вилла» — «Лестер» — 1:2 (0:2)

Голы: Мэддисон, 19 (0:1). Барнс, 23 (0:2). Траоре, 48 (1:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Баркли (Рэмси, 76), Макгинн, Дуглас Луис (Сансон, 81), Траоре, Эль-Гази (Трезеге, 67), Уоткинс.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Амарти, 76), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Томас, Тилеманс (Чудхури, 88), Ндиди, Барнс, Мэддисон (Менди, 64), Варди.

Предупреждения: Ндиди, 34. Дуглас Луис, 51. Эль-Мохамади, 59.

Судья: Оливер.

21 февраля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».