«Арсенал» и «Челси» могут купить форварда Тони — «Брентфорд» попросит 80 миллионов фунтов

«Арсенал» и «Челси» могут побороться за нападающего «Брентфорда» Айвана Тони, сообщает ESPN.

По данным источника, «пчелы» не хотят расставаться с форвардом, но готовы отпустить его за 80 миллионов фунтов стерлингов. Сам 27-летний англичанин готов перейти в другой клуб.

Тони отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. Дисквалификация игрока завершится 17 января 2024 года. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе следующего года.