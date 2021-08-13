«Арсенал» хочет купить Эдегора и ждет решения «Реала»
«Арсенал» хочет купит полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Лондонцы готовы выкупить 22-летнего норвежца, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Как только «Реал» одобрит возможность продажи игрока, «Арсенал» сделает предложение о трансфере.
Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал два ассиста/
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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