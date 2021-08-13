В «Астон Вилле» удивились, что «Манчестер Сити» согласился заплатить за Грилиша 100 миллионов фунтов

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, что был удивлен, когда узнал, что «Манчестер Сити» согласился купить капитана «виллианов» Джека Грилиша по установленной цене.

«Мы не ожидали, что кто-то согласится заплатить 100 миллионов фунтов, которые мы требовали, но такой клуб нашелся. Хотя, у нас было два плана: на случай, если Грилиш останется, и на случай, если он уйдет. Джек уехал от нас, желаю ему удачи в новой команде», — приводит Football Daily слова Смита.

«Манчестер Сити» купил Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ.