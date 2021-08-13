В «Астон Вилле» удивились, что «Манчестер Сити» согласился заплатить за Грилиша 100 миллионов фунтов
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, что был удивлен, когда узнал, что «Манчестер Сити» согласился купить капитана «виллианов» Джека Грилиша по установленной цене.
«Мы не ожидали, что кто-то согласится заплатить 100 миллионов фунтов, которые мы требовали, но такой клуб нашелся. Хотя, у нас было два плана: на случай, если Грилиш останется, и на случай, если он уйдет. Джек уехал от нас, желаю ему удачи в новой команде», — приводит Football Daily слова Смита.
«Манчестер Сити» купил Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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