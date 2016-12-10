"Арсенал" добыл волевую победу над "Стоук Сити", "Суонси" разгромил "Сандерленд"

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле нанес поражение "Стоук Сити" – 3:1. Гости открыли счет на 29-й минуте – Чарли Адам реализовал пенальти. Но затем забивали только "канониры" – отличились Тео Уолкотт, Месут Езил и Алекс Ивоби. Этот успех временно вывел их команду на первое место, "Стоук" остался десятым.

В другом поединке "Суонси" разгромил "Сандерленд" (3:0). Дубль оформил Фернандо Льоренте. Валлийский клуб поднялся на 18-ю строчку, "Сандерленд" опустился на последнее место.

"Борнмут" на выезде уступил "Бернли" (1:3). Несмотря на осечку, "вишенки" пока остаются на 11-й позиции. Их соперник поднялся на 13-ю строчку. "Халл Сити" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас" – 3:3. От поражения гостей спас гол Фрэйзера Кэмпбелла на 89-й минуте. "Халл" не сумел покинуть зону вылета и идет 19-м.

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15-й тур

"Арсенал" – "Стоук Сити" – 3:1 (1:1)

Голы: Адам, 29 - с пенальти (0:1). Уолкотт, 42 (1:1). Езил, 49 (2:1). Ивоби, 75 (3:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи (Бельерин, 25), Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил, Кокелен, Джака, Окслейд-Чемберлен (Ивоби, 69), Уолкотт, Санчес (Жиру, 78).

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Адам (Собхи, 81), Шачири (Нгой, 86), Аллен, Имбула, Арнаутович, Диуф (Крауч, 72).

Судья: Мэйсон.

10 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Суонси" – "Сандерленд" – 3:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 51 - с пенальти (1:0). Льоренте, 54 (2:0). Льоренте, 80 (3:0).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Раутледж, Сигурдссон, Бриттон, Фултон, Барроу (Монтеро, 77), Льоренте (Макберни, 84).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Денайер, Пинар (Манкильо, 85), Ларссон (Янузай, 55), Ндонг (Кирхгофф, 57), Дефо, Аничебе.

Предупреждения: Ндонг, 18. Денайер, 43. Ранхель, 60.

Судья: Поусон.

10 декабря. Суонси. Стадион "Либерти".

"Бернли" – "Борнмут" – 3:2 (2:1)

Голы: Хендрик, 13 (1:0). Уорд, 16 (2:0). Афобе, 45+2 (2:1). Бойд, 75 (3:1). Дэниэлс, 90+1 (3:2).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Барнс, 55), Арфилд, Мэрни, Бойд (Тарковски, 90+2), Хендрик, Воукс (Грэй, 55).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Кинг, 72), Фрэйзер (Пью, 81), Артер, Афобе, Уилсон (Уилшир, 59).

Предупреждения: Артер, 34. Арфилд, 54. Гослинг, 60. Бойд, 69.

Судья: Аткинсон.

10 декабря. Бернли. Стадион "Терф Мур".

"Халл Сити" – "Кристал Пэлас" – 3:3 (1:0)

Голы: Снодграсс, 27 - с пенальти (1:0). Бентеке, 52 - с пенальти (1:1). Заа, 70 (1:2). Диоманде, 72 (2:2). Ливермор, 78 (3:2). Кэмпбелл, 89 (3:3).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Снодграсс, Аль-Мухаммади, Ливермор, Клукас (Хенриксен, 90+2), Диоманде.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли (Кэмпбелл, 80), Данн, Уорд, Дилейни, Ледли, Макартур (Кабай, 71), Таунсенд (Фрайерс, 46), Заа, Панчеон, Бентеке.

Предупреждения: Снодграсс, 20. Данн, 26. Аль-Мухаммади, 43. Макартур, 45+1. Панчеон, 46. Кабай, 79.

Судья: Джоунс.

10 декабря. Халл. Стадион KCOM Stadium.