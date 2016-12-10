19:52 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" добыл волевую победу над "Стоук Сити", "Суонси" разгромил "Сандерленд"

0
0
0
1

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле нанес поражение "Стоук Сити" – 3:1. Гости открыли счет на 29-й минуте – Чарли Адам реализовал пенальти. Но затем забивали только "канониры" – отличились Тео Уолкотт, Месут Езил и Алекс Ивоби. Этот успех временно вывел их команду на первое место, "Стоук" остался десятым.

В другом поединке "Суонси" разгромил "Сандерленд" (3:0). Дубль оформил Фернандо Льоренте. Валлийский клуб поднялся на 18-ю строчку, "Сандерленд" опустился на последнее место.

"Борнмут" на выезде уступил "Бернли" (1:3). Несмотря на осечку, "вишенки" пока остаются на 11-й позиции. Их соперник поднялся на 13-ю строчку. "Халл Сити" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас" – 3:3. От поражения гостей спас гол Фрэйзера Кэмпбелла на 89-й минуте. "Халл" не сумел покинуть зону вылета и идет 19-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Арсенал" – "Стоук Сити" – 3:1 (1:1)

Голы: Адам, 29 - с пенальти (0:1). Уолкотт, 42 (1:1). Езил, 49 (2:1). Ивоби, 75 (3:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи (Бельерин, 25), Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил, Кокелен, Джака, Окслейд-Чемберлен (Ивоби, 69), Уолкотт, Санчес (Жиру, 78).

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Адам (Собхи, 81), Шачири (Нгой, 86), Аллен, Имбула, Арнаутович, Диуф (Крауч, 72).

Судья: Мэйсон.

10 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Суонси" – "Сандерленд" – 3:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 51 - с пенальти (1:0). Льоренте, 54 (2:0). Льоренте, 80 (3:0).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Раутледж, Сигурдссон, Бриттон, Фултон, Барроу (Монтеро, 77), Льоренте (Макберни, 84).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Денайер, Пинар (Манкильо, 85), Ларссон (Янузай, 55), Ндонг (Кирхгофф, 57), Дефо, Аничебе.

Предупреждения: Ндонг, 18. Денайер, 43. Ранхель, 60.

Судья: Поусон.

10 декабря. Суонси. Стадион "Либерти".

"Бернли" – "Борнмут" – 3:2 (2:1)

Голы: Хендрик, 13 (1:0). Уорд, 16 (2:0). Афобе, 45+2 (2:1). Бойд, 75 (3:1). Дэниэлс, 90+1 (3:2).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Барнс, 55), Арфилд, Мэрни, Бойд (Тарковски, 90+2), Хендрик, Воукс (Грэй, 55).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Кинг, 72), Фрэйзер (Пью, 81), Артер, Афобе, Уилсон (Уилшир, 59).

Предупреждения: Артер, 34. Арфилд, 54. Гослинг, 60. Бойд, 69.

Судья: Аткинсон.

10 декабря. Бернли. Стадион "Терф Мур".

"Халл Сити" – "Кристал Пэлас" – 3:3 (1:0)

Голы: Снодграсс, 27 - с пенальти (1:0). Бентеке, 52 - с пенальти (1:1). Заа, 70 (1:2). Диоманде, 72 (2:2). Ливермор, 78 (3:2). Кэмпбелл, 89 (3:3).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Снодграсс, Аль-Мухаммади, Ливермор, Клукас (Хенриксен, 90+2), Диоманде.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли (Кэмпбелл, 80), Данн, Уорд, Дилейни, Ледли, Макартур (Кабай, 71), Таунсенд (Фрайерс, 46), Заа, Панчеон, Бентеке.

Предупреждения: Снодграсс, 20. Данн, 26. Аль-Мухаммади, 43. Макартур, 45+1. Панчеон, 46. Кабай, 79.

Судья: Джоунс.

10 декабря. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бергкамп 10

чемпионское движение

21:25 10 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ