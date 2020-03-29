Арбитр АПЛ Тэйлор стал волонтером на время пандемии коронавируса
11:37
Судья английской премьер-лиги Энтони Тэйлор стал волонтером Национальной службы здравоохранения Англии во время пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
Несколько дней назад правительство обратилось с призывом к 250 тысячам добровольцам помочь NHS бороться со вспышкой. Нужное количество волонтеров набралось за сутки, и Тэйлор оказался в их числе.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020