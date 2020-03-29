Арбитр АПЛ Тэйлор стал волонтером на время пандемии коронавируса

Судья английской премьер-лиги Энтони Тэйлор стал волонтером Национальной службы здравоохранения Англии во время пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Несколько дней назад правительство обратилось с призывом к 250 тысячам добровольцам помочь NHS бороться со вспышкой. Нужное количество волонтеров набралось за сутки, и Тэйлор оказался в их числе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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