АПЛ перенесла еще 4 матча из-за вспышки коронавируса

АПЛ опубликовала заявление о переносе четырех матчей 18-го тура чемпионата.

Таким образом, перенесены следующие встречи: «Саутгемптон» — «Брентфорд» (18 декабря), «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» (18 декабря), «Вест Хэм» — «Норвич» (18 декабря) и «Эвертон» — «Лестер» (19 декабря). Ранее 16 декабря матч «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» (18 декабря) был также перенесен из-за ковида.

Во всех клубах произошли вспышки коронавируса. Командам недостает здоровых футболистов для участия в матчах.