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АПЛ объявила список из 23 претендентов на включение в Зал славы

26 апреля 2021, 23:59
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Английская Премьер-лига (АПЛ) на своем официальном сайте объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.

В список вошли 23 футболиста. Из их числа путем голосования болельщики выберут шестерых новых членов зала славы. Голосование продлится до 9 мая.

В список претендентов вошли: Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэттью Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич.

Первыми вошли в Зал славы АПЛ бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер и экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2106630

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