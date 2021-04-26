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«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

26 апреля 2021, 23:53
«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас». Фото Twitter
«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас». Фото Twitter
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«Лестер» принимал «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура чемпионата Англии. «Лисы» одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Лестер» набрал 62 очка и удерживает третью строчку в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет на 13-м месте (38 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Лестер» — «Кристал Пэлас» — 2:1 (0:1)

Голы: Заа, 12 (0:1). Кастань, 50 (1:1). Ихеаначо, 80 (2:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас (Олбрайтон, 70), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 70), Варди, Ихеаначо.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Дж.Уорд, Ридевалд (Шлупп, 85), Куяте, Миливоевич (Маккарти, 83), Эзе, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78), Заа.

Предупреждение: Ридевалд, 18.

Судья: Скотт (Англия).

26 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лестер — Кристал Пэлас

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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