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Байи назвал мечтой игру за «Манчестер Юнайтед»

01:56

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи после подписания контракта до 2024 года признался, что ему нравится клуб. Ивуариец в 2016 году перешел в английский клуб.

«Я очень счастлив. Для принятия этого решения мне не нужно было долго думать, так как люблю этот клуб и играть за «Манчестер Юнайтед». Я счастлив, как и моя семья, все хорошо. Теперь момент с моей травмой позади, нахожусь в хорошей форме и чувствую себя хорошо, вот и все. Новый контракт — это как новый вызов, и я готов. Для меня мечта быть здесь. Сейчас мой пятый сезон, поэтому надеюсь играть здесь долго», — цитирует пресс-служба клуба Байи.

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