Антони Марсьяль: "Я люблю "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в очередной раз признался, что ему все нравится в английском клубе. Этой зимой в СМИ появилась информация, что 21-летний француз может перебраться в "ПСЖ" или другой европейский клуб.
- Я люблю "Манчестер Юнайтед", - цитирует пресс-служба клуба Марсьялья. - Люблю фанатов этой команды, они дают мне много радости, и мне очень нравится ощущать их поддержку. Стараюсь быть как можно лучше, чтобы сделать их счастливыми, чтобы удовлетворить их запросы. Хочу остаться в "МЮ" так долго, насколько это возможно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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