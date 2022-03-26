Англия одержала волевую победу в товарищеском матче против Швейцарии

Сборная Англия провела товарищеский матч против сборной Швейцарии. Команда Гарета Саутгейта одержала волевую победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыли швейцарцы: голом отметился Брель Эмболо.

Но затем точные удары Люка Шоу и Харри Кейна принесли победу сборной Англии.

Еще в одной товарищеской игре сборная Катара переиграла с аналогичным счетом команду Болгарии — 2:1.