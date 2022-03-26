Марсьяль летом вернется в «Манчестер Юнайтед» из «Севильи»

Нападающий Антони Марсьяль, который на правах аренды выступает за «Севидью», летом должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В договоре не была прописана опция выкупа 26-летнего француза. И пока испанский клуб не вел переговоров о полноценном трансфере игрока.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В чемпионате Испании за «Севилью» он успел провести 5 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу.