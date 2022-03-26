Гарри Кейн догнал Бобби Чарльтона по количеству голов за сборную Англии. Больше мячей только у Уйэна Руни

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче со счетом 2:1.

Автором победного мяча во втором тайме стал нападающий Гарри Кейн. Этот мяч стал 49-м для Кейна в составе национальной команды. По данному показателю он сравнялся с легендарным форвардом сэром Бобби Чарльтоном. Только для достижения подобного результата Кейну понадобилось 68 матчей, а Чарльтону — 106.

Лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни. Ему удалось забить 53 гола в 120 матчах.