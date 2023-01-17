Канчельскис — о переходе Мудрика в «Челси»: «100 миллионов уже не считается запредельной ценой, бывают трансферы и дороже»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на трансфер полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

15 января лондонский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

«Мудрика «Челси» взяли на перспективу, в этом году им трудно будет уже за что-то побороться. Они берут футболистов уже на следующий год. Раз они заплатили такие деньги за Михаила, значит они посчитали, что он их стоит, может быть, агенты хорошо сработали. Если он будет дальше развиваться и «Челси» ему будет доверять, то он может заиграть. Вообще, сейчас такие цены на игроков, что 100 миллионов, уже не считается какой-то запредельной ценой, бывают трансферы и дороже. Раньше считалась покупка за 10 миллионов чем-то невероятным, а сейчас и 15, и 20, и 50 миллионов не считаются деньгами, поэтому здесь ничего такого нет. Футбол уже давно стал бизнесом. И такие деньги не имеют значения как раньше», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний вингер провел за донецкую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.