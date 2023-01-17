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Сегодня, 19:47

Аренда Феликса в «Челси» стала самой дорогой в истории в пересчете на ежемесячные платежи

Виктория Кравченко
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Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

Контракт «Челси» и «Атлетико» об аренде полузащитника Жоау Феликса стал самым дорогим в истории футбола в пересчете на ежемесячные платежи.

Соглашение игрока с лондонцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что «Челси» заплатит мадридскому клубу за аренду 11 миллионов евро и возьмет на себя расходы по зарплате.

Ежемесячно клуб будет тратить 1,9 миллиона евро, что является рекордом. Второе место в списке самых дорогих аренд занимает аренда Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в «Милан» за 1,8 миллиона евро в месяц.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
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2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
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 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
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 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
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 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
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 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
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 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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 - : -
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 - : -
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Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

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