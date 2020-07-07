Анчелотти считает, что «Эвертон» должен бороться за попадание в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) отметил, что его команда имеет шансы на попадание в еврокубки. «Ириски» занимают 11-е место, отставая от еврокубковой зоны на 11 очков.

— Мы потеряли много вторых мячей, — цитирует BBC Анчелотти. — Нам немного не повезло — мы могли сыграть лучше. «Эвертон» должен продолжать борьбу. У «Тоттенхэма» не было много моментов. Это была битва в центре поля.

Во втором тайме создали больше возможностей. У нас не было много шансов, но было гораздо больше владения. Мы должны изменить свой менталитет против топ-команд — это абсолютно нормально. Попадание в еврокубки? Мы должны продолжать бороться — у нас еще может появиться шансы.