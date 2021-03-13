Анчелотти рассказал о травмах Дукуре и Хамеса

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о травмах полузащитников Абдулая Дукуре и Хамеса Родригеса.

«У Дукуре небольшая трещина в ноге. Он выбыл примерно на 2-2,5 месяца. Надеюсь, Абдулай успеет восстановиться до конца сезона. Хамес отлично сыграл против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но не был готов на все 100 процентов. Мы решили дать ему полноценно восстановиться. Сейчас ему лучше решить все проблемы со здоровьем и быть готовым к концовке сезона. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных», — цитирует Goal Анчелотти.

«Эвертон» занимает шестое место в чемпионате Англии с 46 очками в 27 матчах. Следующий матч команды состоится сегодня, 13 марта. «Эвертон» встретится с «Бернли», начало игры — в 20.30 (мск).