Анчелотти рассказал о травмах Дукуре и Хамеса
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о травмах полузащитников Абдулая Дукуре и Хамеса Родригеса.
«У Дукуре небольшая трещина в ноге. Он выбыл примерно на 2-2,5 месяца. Надеюсь, Абдулай успеет восстановиться до конца сезона. Хамес отлично сыграл против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но не был готов на все 100 процентов. Мы решили дать ему полноценно восстановиться. Сейчас ему лучше решить все проблемы со здоровьем и быть готовым к концовке сезона. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных», — цитирует Goal Анчелотти.
«Эвертон» занимает шестое место в чемпионате Англии с 46 очками в 27 матчах. Следующий матч команды состоится сегодня, 13 марта. «Эвертон» встретится с «Бернли», начало игры — в 20.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/everton-boss-ancelotti-confirms-injury-blows-for-rodriguez/1h4n39ss8pot411suss4hf6cdd
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