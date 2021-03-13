Артета рассказал о состоянии Партея
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника Томаса Партея.
«В последние несколько недель у него были проблемы с ритмом, потому что он недостаточно тренировался, а английский футбол — очень требовательный. Тем не менее, даже при этих проблемах видно, насколько это качественный футболист. Ему нужно больше играть, наладить командную химию с партнерами по команде и набрать форму», — цитирует Goal Артету.
Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. 27-летний ганец провел 17 матчей за «канониров», на его счету 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за травм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-admits-partey-has-struggled-at-arsenal-but-backs/11d3z1u0kjonw1d409i7vjbmfq
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