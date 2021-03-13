Артета рассказал о состоянии Партея

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника Томаса Партея.

«В последние несколько недель у него были проблемы с ритмом, потому что он недостаточно тренировался, а английский футбол — очень требовательный. Тем не менее, даже при этих проблемах видно, насколько это качественный футболист. Ему нужно больше играть, наладить командную химию с партнерами по команде и набрать форму», — цитирует Goal Артету.

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. 27-летний ганец провел 17 матчей за «канониров», на его счету 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за травм.