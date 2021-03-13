Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета рассказал о состоянии Партея

06:58
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии полузащитника Томаса Партея.

«В последние несколько недель у него были проблемы с ритмом, потому что он недостаточно тренировался, а английский футбол — очень требовательный. Тем не менее, даже при этих проблемах видно, насколько это качественный футболист. Ему нужно больше играть, наладить командную химию с партнерами по команде и набрать форму», — цитирует Goal Артету.

Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. 27-летний ганец провел 17 матчей за «канониров», на его счету 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за травм.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-admits-partey-has-struggled-at-arsenal-but-backs/11d3z1u0kjonw1d409i7vjbmfq

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир