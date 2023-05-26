Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал Кейна

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна идеальным вариантом усиления атаки в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Реала» все еще не определилось в том, будет ли подписывать дорогостоящего форварда летом. Если клуб все же выделит средства, то Анчелотти считает 29-летнего англичанина лучшей кандидатурой из доступных мадридцам.

В нынешнем сезоне Кейн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.